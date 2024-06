Звездата от филмите за Хари Потър Даниъл Радклиф спечели престижната награда "Тони" за роля в мюзикъл. Отличието се присъжда за принос към театралното изкуство на "Бродуей". Това е първият бродуейски трофей на Радклиф. Той спечели за участието си във "Весело" ("Merrily We Roll Along"). Това е незаменим опит за мен, каза Радклиф.

"I will never have it this good again." - Tony Award winner Daniel Radcliffe on his Merrily We Roll Along co-stars Lindsay Mendez and Jonathan Groff pic.twitter.com/Okb46WUGOl