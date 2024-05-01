Най-голямата колекция на артикули, свързани с поредицата „Хари Потър“, във Великобритания включва повече от 9000 предмета, а общата стойност е 250 000 британски лири. Колекцията е собственост на 44-годишната Виктория Маклийн от Нийт, която е страстен почитател на франчайза още от самото начало.

Виктория дори е кръстила най-малкия си син Хари.

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Harry Potter fan labelled UK's biggest collector https://t.co/baJ99al7gB — BBC News (UK) (@BBCNews) April 30, 2024

Маклийн разказва, че майка ѝ също е била голям фен и колекционер на „Хари Потър“.

През февруари 2024 г. Виктория получи наградата за най-голямата колекция във Великобритания. Жената споделя, че тъй като историята за магьосниците и мъгълите е измислена, тя е искала да „доведе“ Хогуортс в дома си, който днес е пълен с магически шапки, пръчки и многобройни предмети, изложени в цялата къща.

Най-скъпият арикул в колекцията е на стойност 35 000 британски лири.

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World famous Harry Potter fan Victoria Maclean showcases one of the biggest collections in the UK https://t.co/Eh1MrS0Xsl @HPCollectorUK pic.twitter.com/ig7MtmnMG1 — Homeprotect (@homeprotect_uk) December 20, 2016

Виктория управлява канал в YouTube с повече от 27 000 последователи, където споделя любовта си към поредицата.