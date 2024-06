Румъния разби с 3:0 считания за фаворит в мача Украйна в първи мач от UEFA EURO 2024. Селекционерът Серхий Ребров и футболистите му бяха отчаяни след мача, а всичко това доведе до сбиване в съблекалнята, съобщава Gong.

Репортерите на "Билд" разкриват, че е имало разгорещена среща, на която селекционерът Серхий Ребров не е присъствал, тъй като вратарят Андрий Лунин и Олександър Зинченко от "Арсенал" го изгонили от съблекалнята. Информацията е, че се е стигнало до сбиване между украинските играчи.

Unexpected turn of events at the Euro Cup! In Group E, Romania defeated Ukraine with a stunning 3-0 victory. #EURo2024 #Romania #Ukraine #GroupE pic.twitter.com/QlQt0c6UUx

Ребров беше директен на пресконференцията и хвърли вината за поражението върху футболистите. Треньорът даде да се разбере, че неговите звезди не са дали всичко, за да победят Румъния.

"Ние представляваме Украйна на този турнир, това е важен момент за цялата нация. Играчите получаваха съобщения включително и от военни. Всеки играч трябва да даде най-доброто от себе си. Ако не го направят, ще бъде трудно. Няма значение кой е фаворит. Това, което представлявате, е вашето лице. Няма значение дали е било вчера или миналата година. Не достигнахме нивото си, трябва сериозно да се подготвим за следващия мач. Сигурен съм, че играчите се извиняват, че съжаляват. Казах им, че представляват една велика и силна страна, която повече от две години се бори за нашата свобода, за всички нас. Те не дадоха всичко от себе си, загубихме. Така, че се извинявам", каза Ребров.

"‘The 40,000 Romanian fans chanted “Ukraine! Ukraine!” and stood in solidarity with the neighboring country. Goosebumps!' wrote Bild.



Under the title "RO fans give you goosebumps"-Bild wrote that our team's supporters provided "one of the most emotional moments of the Euro." https://t.co/TjgiByxLsE