Руският президент Владимир Путин кацна в Северна Корея, където ще бъде на държавно посещение, съобщиха от Кремъл.

Путин е на двудневно посещение в Северна Корея

"Владимир Путин кацна в Пхенян, столицата на КНДР (Северна Корея)", се казва в онлайн изявление на Кремъл.

Putin's first visit to Pyongyang in over 24 years. North Korea knows a thing or two about the personality cult.

Currently, NK is key provider of ammunition for Russia's war of attrition against Ukraine.