Шедьовър на Тициан, заграбен от Наполеон и станал обект на кражба в началото на 90-те години на миналия век, отива на търг, след като беше открит в найлонов плик на автобусна спирка в Лондон. Картината, която ще бъде продадена от аукционна къща „Кристис” следващия месец, се оценява на 32 милиона долара.

Rest on the Flight into Egypt е една от ранните творби на италианския майстор. Тя се предлага за продажба за пръв път от 145 години. Картината изобразява Мария, която държи в прегръдките си бебето Иисус, а до нея е седнал Йосиф. Тримата си почиват под едно дърво, бягайки от Египет.

„Творбата е рисувана от 20-годишния Тициан… някъде около 1510 година. Точно това е моментът, в който младият майстор прави истинска революция в изобразителното изкуство, като въвежда натурализма в картините на религиозна тематика”, заяви експертът Хенри Петифър. По думите му изключителна рядкост е картина на Тициан да се появи на търг, тъй като много малко от шедьоврите му са в частни колекции.

Творбата е заграбена от войските на Наполеон във Виена през 1809 година. Тя е продадена на търг от „Кристис” през 1878 година, когато става собственост на 4-ия маркиз на Бат. Картината става обект на кражба през 1995 година. Собствениците предлагат награда от 125 000 долара за връщането ѝ. Седем години по-късно частен детектив я открива в найлонов плик и без рамка на автобусна спирка в югозападната част на Лондон.