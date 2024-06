Еквадор беше засегнат от продължило часове прекъсване на тока в сряда, което остави 17 милиона души в южноамериканската държава без електричество. Най-силно засегната е била столицата Кито, пише Си Ен Ен.

Спирането на тока засегна болници, домове и основна линия на метрото. Смята се, че е причинено от проблеми с поддръжката и преноса в електрическата система на страната.

„Прекъсванията, които имахме днес, се дължаха на липса на инвестиции в поддръжка, нова електрическа трансмисия и защита на електропреносната инфраструктура“, каза министърът на обществената инфраструктура Роберто Луке на пресконференция в сряда.

Към сряда вечерта електричеството е било възстановено в 95% от страната, която от години се бори с енергийна криза. Президентът на Еквадор Даниел Нобоа обяви извънредно положение в областта на енергетиката през април и нареди осемчасови прекъсвания на тока в цялата страна, на фона на суша, която засегна производството на електроенергия.

