Двадесет и седемте страни от ЕС потвърдиха, че във вторник ще започнат преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова, предаде Франс прес, като цитира изявление на белгийското председателство на ЕС, публикувано в X.

Лидерите от ЕС обсъждат отбраната и помощта за Украйна

На среща в Люксембург министрите на финансите на ЕС приеха официално преговорна рамка с двете страни кандидатки, като потвърдиха принципното споразумение на техните представители, постигнато миналата седмица.

🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.



This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:



· 15:30 - IGC with Ukraine

· 18:00 - IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS