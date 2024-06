Гърция е обхваната от пожари. Евакуират туристи. Има затворени пътища поради слаба видимост, като се ползват обходни маршрути.

На всеки десет минути пламва нов пожар, съобщават от Гражданска защита. Основната причина са високите температури, сухо време, силни ветрове, казаха пожарникарите.

The first wildfires of summer in #Türkiye and #Greece have forced evacuations. Turkey's Dardanelles Strait has been closed to one-way ship traffic due to the ongoing forest fire.pic.twitter.com/eylwV0C1vf — 𝐓𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐚𝐥𝐝 𝐃𝐢𝐚𝐫𝐲 (@TheHeraldDiary) June 21, 2024

В района на област Атика гори мащабен пожар, който се доближава до населени райони. Огънят премина през две села, продължава евакуация на жители и туристи. Затворена е магистралата от Атина към Сунио поради слаба видимост.

Властите изпращат съобщения по мобилните телефони за опасност от приближаване на огъня.

A fire that spread through settlements in Turkey left 11 dead. Greece evacuates villages for safetyhttps://t.co/wn6X6I8TYb pic.twitter.com/67orNyirr9 — WBTW News13 (@WBTWNews13) June 21, 2024

Силен пожар обхвана и Арголида в източната част на полуостров Пелопонес. И там евакуират хората.

Φωτο απο την πυρκαγιά στην περιοχή Μαστραντώνη Αχαΐας (15:49) #φωτια #πυρκαγιά pic.twitter.com/cELQ548Ehp — Fire Fighting Greece (@FightingGreece) June 21, 2024

На островите също има пожари в горски райони, но за сега без опасност за туристите. Полиция и военни части охраняват достъпа до гори при пълна забрана за влизане на хора и автомобили.

In Greece, forest fires continue to burn in Varis-Koropiou, Attica, close to factories and homes.🧐 pic.twitter.com/3RmGTAdnuL — T_CAS videos (@tecas2000) June 19, 2024

Властите приканват всички туристи, ако забележат дим или огън, да информират незабавно полицията.

🔥 Exacerbated by hot and dry weather, wild fires have been plaguing Türkiye and Greece.



The Turkish @RedCrescent and the @greekredcross have mobilized to support firefighters and affected communities.



Thank you, teams, for being where you are needed most! 👏 pic.twitter.com/2zcysQPEWJ — IFRC Europe (@IFRC_Europe) June 21, 2024

При доказан умишлен палеж глобата е от 300 до 30 хиляди евро.