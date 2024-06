Мусонните дъждове и придошлите води на реките от Индия причиниха мащабни наводнения в североизточната част на Бангладеш, от които са засегнати над 2 милиона души.

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ), съобщи, че попадналите във водния капан, сред които има над 772 000 деца, се нуждаят от спешна помощ.

Days of torrential rains trigger floods in Sylhet, eastern #Bangladesh, damaging property & crops, bringing life to standstill pic.twitter.com/wdo2cfEoRg — Al-Estiklal English (@alestiklalen) June 21, 2024

"Децата са най-уязвими, защото за тях има повишен риск от удавяне, недохранване, смъртоносни болести, предавани по водата, травми от разселването и потенциални злоупотреби в пренаселените приюти", каза Шелдън Йет, представител на УНИЦЕФ в Бангладеш.

Метеорологичната служба на страната прогнозира нови проливни валежи през следващите няколко дни. Те могат да влошат ситуацията с наводненията и да предизвикат свлачища в хълмистите райони.

Floods in Bangladesh strand over 2 million people:



Monsoon rains and Indian river water have caused severe flooding in northeastern Bangladesh, leaving over 2 million stranded, with conditions expected to worsen. pic.twitter.com/iLFT3YCQwe — World update (@DataoftheWorld) June 21, 2024

Най-малко десетима души, сред които осем мюсюлмани рохинги, са загинали, след като проливните мусонни дъждове са предизвикали свлачища в бежански лагери в Южен Бангладеш.

Особено тежко е засегнат североизточният регион, където проливните дъждове и придошлите води от Индия причиниха мащабни наводнения. Бангладеш все още се възстановява от циклона, който удари крайбрежния пояс в южната част на страната в края на миналия месец.

Floods and rising sea levels in Bangladesh have left refugees facing an increasingly uncertain future. With homes inundated, lands eroded, and crops destroyed, experts say there’s an urgent need for sustainable solutions to mitigate these impacts and protect vulnerable… pic.twitter.com/0bFWRkAlV7 — IndiaToday (@IndiaToday) June 21, 2024

На телевизионни кадри се виждат големи наводнения на полета и села и хора, които газят във вода до коленете в град Силхет, след като валежите опасно повишиха нивото на четири реки в региона.

Огромни площи земя са залети, което представлява значителна заплаха за реколтата, ако наводненията се задържат за по-дълъг период от време, казаха служители на земеделското министерство.

In pictures: Days of torrential rains trigger floods in Sylhet, eastern Bangladesh, damaging property & crops, bringing life to standstill pic.twitter.com/eknMhHMZZY — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 21, 2024

Наводненията са нанесли и значителни щети на инфраструктурата, като над 810 държавни училища в района на Силхет са наводнени, а близо 500 се използват като убежища от наводненията, съобщи УНИЦЕФ. Почти 140 общински клиники също са под вода.