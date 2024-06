Британският престолонаследник принц Уилям отпразнува звезден рожден ден. Заедно с двете си по-големи деца, той посети концерт от британското турне на суперзвездата Тейлър Суифт.

Снимки на певицата и нейните знатни фенове бяха публикувани в профила ѝ в Instagram, както и в този на двореца Кенсингтън.

Taylor Swift takes royal selfie with Prince William and two of his children at Wembley https://t.co/CP8blBCIVX