Холивудската актриса Лупита Нионг'о разкрива как е прегърнала всяка част от своята идентичност. В първия епизод на новия си подкаст, озаглавен Mind Your Own, кенийско-мексиканската актриса и носител на „Оскар“ разказа повече за себе си, съобщава Voice of America. Тя е родена в Мексико, но е израсла в Найроби. След което учи в колеж в Съединените щати и получава бакалавърска степен по кино и театър в колежа в Хампшир. Бъдещата актриса посещава и уроци по актьорско майсторство в училището по изкуства в Иейл.

Звездата от „12 години в робство“, „Черната пантера“ и „Нито звук“ споделя, че първоначално е използвала своя африкански акцент, но в последствие е започнала да използва американския, за да успее да пробие в киното, допълват от VOA.

През 2014 г. „Пийпъл“ я обявява за най-красивата жена. Нионг'о е автор и на детската книга „Сулве“ (2019 г.), която се превърна в бестселър на „Ню Йорк Таймс“. През 2020 г. Нионг'о е обявена за една от 50-те най-влиятелни жени в Африка от „Форбс“.

