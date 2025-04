Хиляди хора в САЩ излязоха на протест срещу президента Доналд Тръмп и неговия съветник Илон Мъск. По-рано, линиите на метрото в града бяха препълнени с хора, отправящи се към едно от местата, където се проведе демонстрация - при монумента на Вашингтон. Те недоволстват от администрацията на Тръмп и съкращенията на публичните разходи, предприети от Мъск.

Протестиращите носеха плакати с надписи "Не на фашизма", "Не на кралете" и "Заставам на страната на федералните служители".

В района има полиция, но атмосферата е спокойна. Редица леви граждански движения призовават за демонстрации в цялата страна срещу това, което те определят като „монополизиране на властта“.

„Доналд Тръмп и Илон Мъск си мислят, че притежават тази страна. Те завземат всичко, до което могат да се докопат, и предизвикват света да ги спре“, се казва в изявление, публикувано на сайта на едно от движенията, организиращи демонстрациите.

„Днес ще излезем на улиците в цялата страна, за да се противопоставим с ясното послание: Долу ръцете!“, се допълва в изявлението.

Причините за недоволството на част от населението на САЩ:

- орязването на разходите в социалната сфера,

- орязването на разходите в образованието и научните изследвания

- съкращенията на хиляди държавни служители

Много избиратели на демократите критикуват партията си, че е безсилна да се противопостави на политиките на правителството на Тръмп.

'Hands Off!' protests against Trump and Musk are planned across the US | Click on the image to read the full story https://t.co/MrSpbR7k1k