Българският пилот във Формула 3 Никола Цолов завърши шести в основното състезание в петия кръг от сезона в Барселона. Това беше и юбилеен старт номер 100 в историята на шампионата.

Никола Цолов с първа победа във Формула 3 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Цолов стартира трети и запази тази позиция до началото на петата обиколка, когато беше изпреварен от британеца Люк Браунинг. Българинът задържа четвъртото място до последните обиколки на състезанието с дължина 25 тура.

„Българският лъв“: Никола Цолов и голямата му мечта - Формула 1

Младият български пилот на няколко пъти се доближи до Браунинг, но не успя да си върне третото място. В края на състезанието Цолов беше атакуван и от италианеца Леонардо Форнароли и германеца Оливер Гьоте и отстъпи на шестото място, което обаче успя да защити в края от атаките на нидерландеца Лорънс ван Хьопен и ирландеца Алекс Дън.

Red Bull Jr. Arvid Lindblad wins the #F3 Feature in Barcelona by 4.4s to Mansell with Fornaroli rounding out the podium in third. pic.twitter.com/i0shQJoMyk