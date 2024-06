Тамайо Пери, който участва в четвъртия филм "Карибски пирати", загина в инцидент. Той е бил нападнат от акула в Хавай, докато карал сърф, пише Vesti.bg.

49-годишният актьор, който е играл и в „Ангелите на Чарли: Пълна газ“, e бил нападнат близо до остров Кози в неделя следобед, съобщиха службите за спешна помощ на Хонолулу.

Surfing legend and ‘Pirates Of The Caribbean’ actor Tamayo Perry killed in shark attack in Hawaii https://t.co/fQEnVfijU4 pic.twitter.com/d45dbBC7mD