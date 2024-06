61-годишен германски полицай загина, а друг беше тежко ранен при катастрофа с ескорта на унгарския премиер Виктор Орбан до летището в град Щутгарт в Германия. Това се случи след посещението му там, за да гледа мача на отбора на Унгария срещу Шотландия от Евро 2024.

🔴GERMANY 🇩🇪| Accident? A police officer was killed and another seriously injured when a vehicle crashed into 2 of the police motorcycles escorting Hungarian Prime Minister Victor #Orbán's motorcade in #Stuttgart. The driver would not have noticed the road closure for the convoy pic.twitter.com/aRELnaPBy7