Китайската космическа лунна сонда Chang'e се завърна на Земята, кацайки в северния китайски регион на Вътрешна Монголия. Така Китай се превърна в първата страна, която успя да донесе проби от обратната страна на Луната.

Капсулата се приземи около 14:00 часа пекинско време, доставяйки лунна почва и скали, събрани по-рано през месеца.

MISSION COMPLETE: The return capsule of China's Chang'e-6 lunar probe, carrying the world's first-ever samples from the far side of the moon, touched down on Earth at the Siziwang Banner in north China's Inner Mongolia on Tuesday. #SpaceChina #LunarExploration pic.twitter.com/2ssLeWcivG