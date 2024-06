Състоянието на сестрата на Крал Чарлз III Ан се подобрява в болница, след като получи мозъчно сътресение при инцидент в имението си, съобщи нейният съпруг, цитиран от Би Би Си. „Тя се справя добре – бавно, но сигурно“, съобщи Тим Лорънс пред болница Саутмийд в Бристол, Западна Англия, където принцесата беше настанена.

Get well soon #PrincessAnn x pic.twitter.com/dryYA3aQER