Принцеса Ан, сестрата на крал Чарлз Трети, е в болница. От Бъкингамския дворец заявиха, че тя е претърпяла инцидент в официалната си резиденция "Гаткоум парк" вчера вечерта.

Princess Ann has been admitted to hospital with minor injuries following an incident on the Gatcombe Park estate yesterday.



Sending get well wishes to her and wishing her a speedy recovery.❤️ pic.twitter.com/5zHM8I57NN