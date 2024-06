Северна Корея е извършила изпитание на хиперзвукова ракета край източните си брегове, но тя се е взривила във въздуха, съобщи южнокорейската армия.

Suspected North Korean hypersonic missile exploded, South Korea says https://t.co/1Nfev7QM9h South Korea has been in serious quandary these days.

Тя е изстреляна от района на столицата Пхенян, посочи Съветът на началник-щабовете на въоръжените сили на Сеул. Японското министерство на отбраната заяви, че тя се е издигнала на височина от около 100 км и е прелетяла разстояние от над 200 км.

Високопоставени официални представители на Южна Корея, САЩ и Япония в телефонен разговор осъдиха изстрелването, определяйки го като нарушение на няколко резолюции на Съвета за сигурност на ООН, а също и като значителна заплаха за мира и стабилността в региона и извън него.

Yonhap: South Korea's military believes North Korea may have been testing a solid-fuel hypersonic missile earlier today; the missile flew about 250 kms before it exploded in the air, with fragments scattering across the waters. https://t.co/G0Eh3bFMJC