Най-малко 4 души загинаха, а 5 са ранени, след като влак, пътуващ от чешката столица Прага за унгарската столица Будапеща се сблъска с автобус в южната част на Словакия, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на официални словашки представители.

Повече от 100 души пътували във влака "Евросити", когато малко след 17:00 ч. (15:00 ч. по Гринуич) композицията се удря с автобуса в района на словашкия град Нове Замки, съобщиха полицията и словашката национална железопътна компания ЖССК. Броят на жертвите и нараняванията бяха потвърдени от словашките спасителни служби.

🚨Another serious accident on the railway. This time in Slovakia, where an EC train from Budapest to Prague collided with a bus at a level crossing near Nové Zámky this afternoon.



