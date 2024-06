Александър Везенков ще има нов отбор! Най-добрият баскетболист на България премина от "Сакраменто Кингс" в "Торонто Раптърс" след само един сезон с "кралете".

Новината обяви журналиста на ESPN Адриан Вожнаровски, който предаде, че "Кингс" продават Везенков и Девион Мичъл и 45-ия пик в Драфта на "динозаврите" в замяна за Джейлън Макданиелс.

Везенков сам поискал да напусне "Сакраменто"

