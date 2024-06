Колекция от вещи, принадлежали на представители на британското кралско семейство, сред които рокли и бележки на покойната принцеса Даяна, бяха продадени за повече от 4 милиона британски лири на търг в Калифорния, съобщи Би Би Си.

На търга бяха предложени повече от 200 артикула. Той беше наречен от аукционерите най-голямата разпродадена колекция с лични вещи на Даяна от проведения от нея за благотворителност търг два месеца преди смъртта й през 1997 г.

The preview of ‘Princess Diana’s Elegance & A Royal Collection’ by Julien’s Auctions was held at New York’s Carlyle Hotel pic.twitter.com/2rvRhNltHt — Reuters Asia (@ReutersAsia) May 23, 2024

Розово-лилава копринена рокля с дантела от британския дизайнер Виктор Еделстайн, носена от Даяна в Лондон и Германия през 1987 г., получи най-висока цена - 910 000 щатски долара - четири и половина пъти повече от предварителната оценка.

Еделстайн създава също прочутата тъмносиня рокля на принцеса Даяна, с която танцува с Джон Траволта в Белия дом през 1985 г.

#royal #flashback "Diana, the Princess of Wales attends a performance of the ballet 'Cinderella' at the Royal Opera House in Covent Garden, London, 16 December 1987. pic.twitter.com/eumg9iJEqr — Mace (@RoyaleVision) December 16, 2021

Търгът "Принцеса Даяна: елегантност и кралска колекция" беше проведен в Бевърли хилс в Лос Анджелис на 26 юни.

Тъмносинята рокля на принцеса Даяна от Мъри Арбайд, носена два пъти през 1986 г. и 1987 г., също надхвърли очакванията. Тя беше продадена за 780 000 щатски долара, почти четири пъти повече от долната граница на предварителната оценка.

✨Calling all Princess Diana fans & fashion lovers! ✨ Julien’s unveils “Princess Diana’s Elegance & A Royal Collection,” featuring gowns, suits, and accessories she wore! Auction running live June 27th!



See it in person:

Hong Kong: @k11musea April 18th-29th

Ireland:… pic.twitter.com/LXlzDEkkdJ — Elizabeth (@Ekp1151) April 29, 2024

Розова флорална ежедневна рокля беше продадена за 444 500 щатски долара. Част от приходите от него са за благотворителна организация за мускулната дистрофия във Великобритания, както и от други лотове.

Писмо от принцеса Даяна, писано месец преди да обяви развода си, отива на търг (ВИДЕО)

В търга бяха включени също повече от 20 писма, бележки и картички от принцеса Даяна. Много от тях са до Мод Пендри, бивша икономка на семейния дом на семейство Спенсър в имението Олторп, където тя е израснала.

#OTD 1982: Princess Diana gave birth to #PrinceWilliam at St Mary's Hospital in London. William Arthur Philip Louis was born at 9:03 p.m. and weighed just over seven pounds. https://t.co/v5pkQEc821 #HappyBirthdayPrinceWilliam 👑 🎂 🎉 pic.twitter.com/YiOEuhBz8i — Tammi Minoski 🟦 (@TammiMinoski) June 21, 2024

Писмо до Мод Пендри от 1984 г., когато Даяна е бременна с Хари, е продадено за 44 450 щатски долара, почти 15 пъти над предварителната оценка.

Anthology viewing Princess Diana ’s Elegance – A Royal Collection at The Museum of Style Icons, Newbridge Silverware, Newbridge, Co. Kildare @newbridgesilver, only on display until tomorrow! pic.twitter.com/PbXm5zuSCR — Anthology Magazine (@anthology_mag) June 26, 2024

"Феноменалните резултати от днешния исторически търг, проведен само няколко дни преди рождения ден на принцеса Даяна, показват защо Даяна е и винаги ще остане една от най-обичаните и вдъхновяващи културни фигури в света", заяви Мартин Нолан, съосновател и изпълнителен директор на "Джулиънс окшънс".

Julien's Auctions is hosting "Princess Diana's Elegance & A Royal Collection" on Wednesday at the Peninsula hotel in Beverly Hills. https://t.co/Nb5wgQ78A3 https://t.co/Nb5wgQ78A3 — ABC30 Fresno (@ABC30) June 26, 2024

Миналата година през декември рокля по дизайн на Жак Азагури, носена от Даяна в Италия през 1985 г., постави нов световен рекорд за най-скъпа рокля, носена от кралската особа, продадена на търг - повече от 1 млн. долара през декември.