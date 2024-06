Хиляди жители на испанския град Малага излязоха на протест срещу масовия туризъм, който според тях е причина за високите наеми и недостига на жилища, предаде ДПА. Много от демонстрантите носеха плакати с надписи: "Малага не се продава" и "това не е туризъм, това е инвазия".

"Канарските острови не издържат повече": Недоволството срещу свръхтуризма в Испания расте

Според организаторите в съботния митинг са участвали около 25 000 души, въпреки че испанският в. "Паис" съобщи, че протестиращите са били около 15 000.

Малага е поредният испански град, в който се провеждат подобни протести. Демонстрации срещу масовия прилив на туристи имаше и в Майорка, Барселона и на Канарските острови.

Италия на война със свръхтуризма: Милано забранява продажбата на сладолед и пица след полунощ

Сдружението на наемателите в Малага казва, че постоянно нарастващият брой на посетителите, които наемат ваканционни апартаменти, е причина за недостига на жилища в града. "Градът страда, недоволството е голямо. Преди всичко жилищният проблем трябваше да бъде поставен на масата", заяви говорител на протестиращите пред в. "Паис".

Thousands take to the streets of #Malaga in latest #protest against ‘excessive’ tourism in #Spain https://t.co/uPYiVWUmOr @olivepress