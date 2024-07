Кандидатът за премиер на ГЕРБ-СДС Росен Желязков получи първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет и представи пред президента Румен Радев предлаганите от коалицията структура и състав на Министерски съвет.

Ето и кратка биография на номинираните за министри:

Министър-председател – Росен Желязков

Роден е на 5 април 1968 г. Той е юрист, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в третото правителство на Бойко Борисов от 20 септември 2018 до 12 май 2021 г., както и председател на XLIX Народно събрание от 19 април 2023 г. до предсрочното му освобождаване на 25 април 2024 г.

Завършва магистратура по право в Софийския университет.

От 1995 г. е адвокат по гражданско и търговско право. Между 1998 и 1999 г. е заместник-кмет по „Законност и контрол“ на район „Лозенец“, Столична община. В периода 2003 – 2009 г. е секретар на Столична община.

От 2011 до 2013 г. е председател на Управителния съвет на Института по публична администрация и представител на Република България в Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) в Маастрихт, Кралство Нидерландия.

Между 2009 и 2013 г. е главен секретар на Министерския съвет. От 2014 до 2016 г. съветник на министър-председателя по въпросите на държавната администрация и електронното управление.

На 30 септември 2016 г. е определен за председател на Държавна агенция „Електронно управление“.

На 20 декември 2017 г. става председател на Комисия за регулиране на съобщенията, като решението влезе в сила на 15 януари 2018 г.

Избран от Народното събрание за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 20 септември 2018 година с мандат до април 2021 г.

На 19 април 2023 е избран за председател на XLIX народно събрание.

Вицепремиер и министър на иновациите и растежа - Томислав Дончев

Роден е на 6 август 1973 г. в Габрово. През 1991 година завършва математическата гимназия в родния си град. През 1997 г. получава магистърска степен по философия от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Има и втора специалност по журналистика. През 2006 г. получава магистърска степен по стопанско управление във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

За местните избори през 2007 година Томислав Дончев е издигнат от ГЕРБ за кандидат-кмет на Габрово. Печели надпреварата с 65.51% подкрепа на втори тур.

На 18 март 2010 г. става министър по еврофондовете в първото правителство на Бойко Борисов.

В началото на ноември 2014 г. е избран за вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика във втория кабинет на Бойко Борисов, съставен от ГЕРБ и РБ, с подкрепата на Патриотичния фронт. Избран за заместник министър-председател на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание.

Бил е депутат в 42-ото, 43-ото, 44-ото, 45-ото, 46-ото, 47-ото, 48-ото и 49-ото, 50-ото Народно събрание.

Министър на финансите – Людмила Петкова

Тя е родена през 1967 година. Има магистърска степен по "Икономика и управление на търговията" от Университет по национално и световно стопанство. От 2014 година Петкова заема поста директор на Дирекция "Данъчна политика" в Министерство на финансите. От 2013 до 2014 година е била заместник-министър на финансите. Има професионален опит като началник на отдел и заместник-директор на дирекция в Национална агенция за приходите.

Министър на външните работи – Даниел Митов

Той е политолог и политик. Роден е на 4 декември 1977 г. През 2002 г. завършва политология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2001 – 2002 г. специализира политически умения в Центъра за продължаващо обучение на НБУ. Участва в програмите за обмен „Маршал“ на Marshall Memorial Fund (German Marshall Fund of the US), както и в „Programme des personnalites d’avenir“ на френското външно министерство. През 2021 г. е избран за депутат от ГЕРБ-СДС в XLV Народно събрание. След изборите през юли 2021 е предложен за министър-председател в проектокабинета на ГЕРБ–СДС, но след като не получава нужната подкрепа в парламента, връща проучвателния мандат на президента. От 13 май 2021 г. е зам.-председател на ГЕРБ.

Министър на вътрешните работи – Калин Стоянов

Той е роден на 28 април 1981 г. в Бургас. Висшето си образование завършва през 2003 г. в Академия на Министерство на вътрешните работи в София, а през 2009 г. специалност "Право" в Бургаски свободен университет. Постъпва в системата на МВР през 2003 г. като разузнавач в отдел “Икономическа полиция” при РДВР Бургас. Бил е разузнавач в сектор “Престъпления в икономиката” и в сектор “Трансгранична организирана престъпност” към отдел БОП – Бургас. От 2016 г. до 2018 г. e преназначен на длъжност началник на РУ – Приморско при ОДМВР – Бургас. През 2018 г. е назначен на длъжност началник на отдел в ГДБОП – МВР. От май 2021 г. е назначен за директор на ГДБОП. Заема поста министър на вътрешните работи през 2023г. в редовния кабинет на Николай Денков.

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Николай Нанков

Роден през 19 декември 1983 г. в Априлци. Има магистърска степен от СУ „Св. Климент Охридски" по специалността „Регионално развитие и управление". Политическата му кариера започва като областен управител на Ловеч през август 2009 г. Професионалната му биография е била свързана с разработването, управлението и изпълнението на проекти, финансирани от Европейския съюз. Член е на Комитета за наблюдение на ОП „Регионално развитие" през периода 2007-2013 г. Нанков беше заместник-министър на регионалното развитие в периода 2011-2013 г., когато министър бе Лиляна Павлова и 2014-2017 г., когато министър бе Петя Аврамова. През май 2017 г. стана министър на регионалното развитие в третото правителство на Бойко Борисов, но подаде оставка година и половина по-късно във връзка с тежка автобусна катастрофа при Сливница. В предходния 49-и парламент беше председател на регионалната комисия в парламента.

Министър на труда и социалната политика – Деница Сачева

Родена е на 2 ноември 1973 г. в София. Завършва средното си образование в Добрич. Има три висши образования - от Висшето училище по туристически мениджмънт към колежа в Маастрихт, Международен колеж по туризъм в Албена и „Социална педагогика“ в ЮЗУ.

Тя е дългогодишен активист в неправителствения сектор, на два пъти кандидат за депутат от десницата, бивш член на НЗОК от първите години на създаването ѝ. След подадената оставка на Министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин и смяната на политическия кабинет с новия министър – Зорница Русинова, Деница Сачева става заместник-министър за периода май 2016 – януари 2017 г.

От 2017 г. до края на 2019 г. тя е заместник-министър на образованието и науката. Нейна ресорна дирекция е „Приобщаващо образование”, чиято отговорност е насърчаване и помощ на децата със специални образователни потребности, със заложби, както и деца от социално слаби семейства.

От декември 2019 г. до май 2021 г. Деница Сачева е министър на труда и социалната политика.

Министър на отбраната – Атанас Запрянов

Атанас Запрянов е генерал-лейтенант от запаса. На длъжността “Заместник-министър” е за трети път, като на същия пост е бил от юли 2016 г. до януари 2017 г. и от май 2017 г. до април 2021 г. В миналото заема различни командни и щабни длъжности в Свързочни войски на Българската армия. Бил е началник на Военна академия „Г. С. Раковски”, заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите и Представител на Началника на ГЩ на БА във военните комитети на НАТО и ЕС.

Министър на правосъдието – Мария Павлова

Родена е през 1971 г. в Пловдив. В периода 1998 – 2006 г. е следовател в Столичната следствена служба. Между 2006 и 2012 г. е прокурор в Софийската районна прокуратура. От 2012 г. е на работа като следовател в Националната следствена служба. През 2016 г. е избрана за член на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС. Заемала е длъжността служебен министър на правосъдиетопрез 2017 г. Също така е била заместник – министър на правосъдието в две служебни правителства от 17.05.2021 г. до 27.01.2022 г.

Министър на образованието и науката – Красимир Вълчев

Роден е на 9 юни 1975 г. в София. Завършва Икономически университет – Варна и е магистър по публични финанси. Преминава обучение по „Бюджет и финансово управление“ в университета „Дюк“ – САЩ.

През 2002 г. Вълчев започва работа в Министерството на финансите, като от 2003 до 2009 г. е експерт в дирекция „Държавни разходи“, която се занимава с планиране, изпълнение, анализ и оценка на бюджетни разходи. Красимир Вълчев участва в разработването и изпълнението на секторните и бюджетната политики. От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен секретар на Министерството на образованието и науката (МОН), с прекъсване в периода от ноември 2013 г. до август 2014 г., когато е директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в Министерството на външните работи.В МОН се занимава се с управление на администрацията и бюджета на ведомството, координира функционирането на отделните структури и звена към МОН, участва в процеса на формиране и изпълнение на политиките в сектора.

От април до май 2017 г. Красимир Вълчев е началник на отдел в дирекция „Финансиране на общините“ в Министерството на финансите. Назначен е за министър на образованието и науката на 4 май 2017 г. от XLIV Народно събрание.

Министър на здравеопазването – Костадин Ангелов

Роден е на 7 юни 1977 г. в Нова Загора. Магистър по медицина и по обществено здраве и здравен мениджмънт от Медицинския университет в София. Хирург по специалност. От 2015 г. е и магистър по финанси от УНСС.

Професионалната му кариера започва през 2004 г. от Спешното отделение на УМБАЛ „Св. Анна". Две години по-късно започва работа като хирург в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска", където работи и до днес. Минал е през няколко нива в йерархията на болницата до неин изпълнителен директор в периода между 2013 и 2020 г.

От 2006 до 2011 г. е завеждащ Учебна дейност на Катедрата по хирургия в МУ - София. От 2016 г. до момента е член на Факултетния съвет.

Министър на здравеопазването (2020 – 2021) в третото правителство на Бойко Борисов. Народен представител от Велико Търново в XLV, XLVI и XLVII народно събрание.

Министър на културата – Любен Дилов

Роден е на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на българския писател фантаст Любен Дилов (1927 – 2008 г.). Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика на Софийския университет „Климент Охридски". Той е един от създателите на "Ку-ку", след което продължава да работи с екипа му в „Каналето", „Хъшове", „Шоуто на Слави". Освен че е съдружник със Слави Трифонов в продуцентската компания, която прави част от предаванията - "ТриВоДи", той е и техен основен двигател.

След 2001 г. Дилов-син навлиза в политиката с движение "Гергьовден", сред чиито създатели е, а през 2003 г. става и негов председател. От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание „L'Europeo" и досега продължава да го издава. Разведен е, има три деца.

Министър на околната среда и водите – Ивелина Василева

Родена е на 8 октомври 1969 г. в Бургас. През 1988 г. завършва Английска езикова гимназия „Гео Милев" в морския град. През 1993 г. се дипломира като магистър по специалността „Английска филология" в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Специализирала е „Управление на Проекти" в Институт за управление на проекти в град Карлсберг, Швеция, (1999).

През 2004-2007 г. е директор на звеното за Управление на проекти в Бургас, след което е мениджър в Европейски информационен център в Бургас. През 2012 г. е заместник-министър в Министерството на околната среда и водите.

Министър е на околната среда и водите във второто правителство на Бойко Борисов (2014 – 2017 г.) и председател на постоянната Комисия по околната среда и водите в XLIV народно събрание (19.04.2017 – 26.03.2021 г.). Заместник-министър е в Министерството на околната среда и водите в кабинета „Борисов 1“ (2009 – 2013 г.) и заместник-кмет по евроинтеграцията и екологията в Община Бургас (2007 – 2009 г.).

Министър на земеделието и храните – Георги Тахов

Георги Тахов е роден през 1971 г. Завършил е езикова гимназия „Бертолт Брехт” в Пазарджик. Той е доктор по икономика, специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка”. Притежава и магистърски степени по „Счетоводство и контрол” от ВФСИ „Д. А. Ценов”, Свищов, „Право” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, както и „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред” от Академията на МВР. Специализирал е икономика и управление на промишлеността в Германия.

Георги Тахов притежава дългогодишен управленски опит в Националната агенция за приходите. Владее немски и английски език.

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Гвоздейков

Гвоздейков е авиационен инженер, завършил магистърска програма по „Авиационна техника и технологии“, „Проектиране на летателни апарати“ във ВВВУ „Георги Бенковски“ Долна Митрополия. Присъединява се към „Продължаваме Промяната“ с кауза за въвеждане на иновативни политики в областта на въздухоплаването и планиране на стратегии за интегриране на устойчиви, безопасни и екологични транспортни решения, съответстващи на нуждите на обществото и бизнеса. Георги Гвоздейков участва активно в създаването на първата система за спешна медицинска помощ по въздух в България. Заместник-председател е на Комисията по транспорт в 47-ото Народно Събрание.

Министър на икономиката и индустрията – Теменужка Петкова

Родена е на 18 януари 1967 г. Завършва Университет за национално и световно стопанство. Има магистърска степен в специалност „Счетоводство и контрол". Преминава обучения в областта на „Вътрешния одит в публичния сектор" в Министерствата на финансите на Ирландия и Великобритания и в областта на „Държавната финансова инспекция" в Министерството на финансите на Португалия.

От 1992 г. до 2000 г. заема длъжностите финансов ревизор и финансов експерт в Столичното управление „Държавен финансов контрол". Професионалната й кариера продължава в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като държавен вътрешен одитор и началник на отдел.

От 2007 г. е директор на дирекция „Организация и извършване на инспекционната дейност" в Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). В периода 2010 г. - 2013 г. е директор на АДФИ. В служебния кабинет на Георги Близнашки е заместник-министър на финансите.

Тя е бивш министър на енергетиката в кабинета „Борисов II“ (2014 – 2017) и „Борисов III“ (2017 – 2021). Настоящ депутат и участник във всички парламенти през последните три години.

Министър на енергетиката – Делян Добрев

Роден е на 14 май 1978 г. в Хасково. През 2002 г. се дипломира като бакалавър по икономика в Уеслианския университет, гр. Мидълтаун, щата Кънектикът, САЩ, а по-късно и като магистър в Университета за национално и световно стопанство. Има специализации по счетоводство и финанси в Лондонското училище по икономика и политически науки.

Той е експерт по управление на европейски проекти, финансово и данъчно законодателство. Професионалната му кариера започва в консултантска компания в Торонто. След като се завръща у нас, работи в Областната управа на Хасково. От 2009 г. е депутат от ГЕРБ в XLI НС, където е заместник-председател на Комисията по икономическа политика, икономика и туризъм и член на Комисията по бюджет и финанси.

На 18 май 2011 г. става заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма. Министър на икономиката, енергетиката и туризма в първото правителство на Бойко Борисов от 21 март 2012 до 13 март 2013 година. Народен представител в XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII и XLVIII НС.

Министър на електронното управление – Владимир Темелков

Владимир Темелков е действащ зам.-кмет на Пловдив по дигитализация, европейски проекти, образование и бизнес развитие.

Завършил е информатика в Пловдивския университет и е специализирал бизнес информатика.

Преди да стане заместник-кмет от ГЕРБ, беше общински съветник от "Съюз за Пловдив" на Дани Каназирева. Компетенциите му са в IT сферата. Семеен, с две деца.

Министър на туризма – Евтим Милошев

Роден е на 2 май 1968 г. в София. Завършва Строителния техникум в София. Става част от основното ядро на създателите на студентската програма „Ку-Ку“, която се излъчва в ефира на БНТ от 1990 до 1994 г. В годините на създаването на първия частен телевизионен канал в България bTV Милошев е сред основателите на „Шоуто на Слави“.

Министър на младежта и спорта – Красен Кралев

Роден е на 2 януари 1967 г. във Варна. Той е бизнесмен и политик от партия ГЕРБ. Завършва Медицинския университет в морската ни столица, а след това специализира глобален маркетинг и управление на политически кампании в университета на Южна Каролина (1990) и Асоциацията на националните рекламодатели на САЩ (1997). Той е експерт в областта на публичните комуникации.

В младостта си е бегач на дълги разстояния, като е бил национален шампион за юноши старша възраст на 5000 и 20 000 м. През 1986 г. става рекордьор на България на 20 000 м за юноши старша възраст. Заема трето място с националния отбор по кънтри крос на Балканиадата през 1986 – 1987 г.

Кралев е сред учредителите на политическа партия „Новото време“ и неин заместник-председател до 2012 г. Участва в българските парламентарни избори през 2009 г. като част от коалиция „ЛИДЕР“.

На 7 ноември 2014 г. Кралев става министър на младежта и спорта на България на мястото на служебния министър Евгения Раданова.

През януари 2017 г. прави първата си самостоятелна изложба с живопис. Средствата от продадените 50 картини са дарени за благотворителни цели на Фондация „Български спорт“. През август 2022 г. открива втора самостоятелна изложба в родния си град, която също е благотворителна и средствата са предоставени на Съюза на българските художници във Варна. До края на 2022 г. реализира още две самостоятелни изложби в София и Пловдив.

От ноември 2017 г. Красен Кралев представлява Европейския съюз като член на Управителния съвет на Световната антидопингова агенция (WADA).