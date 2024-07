Медиите в Гърция публикуват обширни материали по повод обявената от САЩ награда от 5 млн. долара за откриването на българката Ружа Игнатова. Тя е издирвана за участие в една от най-мащабните схеми за измами в света.

"Ружа Игнатова се издирва в Атина" – под това заглавие няколко централни гръцки издания публикуват днес пълна информация за българката, която е сред най-издирваните престъпници от ФБР.

САЩ обявиха 5 млн. долара награда за информация за Ружа Игнатова

Наградата от 5 млн. долара предполага, че американските власти имат информация, че кралицата на криптовалутата е жива, подчертават в коментар медиите в южната ни съседка.

В обширни материали се описва цялата ѝ дейност и създаване на финансова пирамида, както и връзките ѝ с грък, ръководил разпространението на наркотици на Балканите.

Медиите публикуват няколко нейни снимки, но предполагат, че ако се укрива в Гърция, тя е с нова самоличност и променен външен вид след няколко пластични операции.

The #FBI has announced a NEW REWARD in our ongoing chase for the CryptoQueen, Ruja Ignatova. Learn how you can earn up to $5 MIL for this Ten Most Wanted Fugitive's arrest and conviction at https://t.co/x3PJ5opk3k pic.twitter.com/EP28HJtyaU