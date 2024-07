Северноамериканска компания за анализи на телеметричните показатели на телата на спортистите показа в социалните мрежи пулса на Кристиано Роналдо по време на някои ключови моменти от мача Португалия – Словения на европейското първенство.

Кристиано Роналдо не издържа на напрежението и избухна в сълзи (СНИМКИ)

Графиките показаха как е биело сърцето на португалската звезда след края на 120-те минути и секунди преди изпълнението на една от дузпите му, съобщи Gong.bg.

When you’re @Cristiano, there’s no fear in football. See how CR7 entered a flow state and dropped his heart rate moments before changing momentum of the match against Slovenia. See you in the quarterfinals, Portugal! pic.twitter.com/E9kLLTdFjt