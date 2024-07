На тавана на варовикова пещера на индонезийския остров Сулавеси учени откриха рисунка, изобразяваща три фигури, наподобяващи хора, и диво прасе. Тя е определена като най-древната известна и датирана пещерна рисунка, създадена преди поне 51 200 години, съобщи "Ройтерс".

Учените са използвали нов научен метод, за да определят минималната възраст на новооткритата рисунка в пещерата Леанг Карампуанг в района Марос-Панкъп в провинция Южно Сулавеси и да датират с помощта на лазер кристалите калциев карбонат, оформили се по естествен път върху рисунката.

"Методът е значително подобрение на съществуващите досега и ще предизвика революция в датирането на скалните рисунки по света", каза Максим Обер, археолог в университета Грифит в Австралия и един от ръководителите на изследването, публикувано в сп. "Нейчър".

