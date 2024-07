Евакуираха двореца „Версай” в Париж. В официално изявление властите призовават хората да избягват района, тъй като е в ход полицейска акция и силите за сигурност са на място, пише Dailymail. В социалните мрежи се твърди, че става въпрос за нападение с нож след спор между улични търговци.

За момента версията за терористична атака е изключена.

❗🔥🇫🇷 - A police intervention is underway this Thursday afternoon at Versailles Castle, sources confirming to Le Figaro. According to a police source, this is not an operation linked to a terrorist risk.



The information needs to be consolidated, but it would be a dispute… pic.twitter.com/Zl5arx3vs7