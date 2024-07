Киър Стармър стана новият министър-председател на Великобритания, след като неговата лявоцентристка опозиционна Лейбъристка партия спечели убедителна победа на парламентарните избори.

След новината последваха и международни реакции:

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел поздрави Киър Стармър за „историческата изборна победа" и заяви, че очаква с нетърпение да работи с Лондон под ръководството на лейбъристко правителство.

Congratulations @Keir_Starmer on a historic election victory in the UK.



🇪🇺🇬🇧 are crucial partners, cooperating in all areas of mutual interest for our citizens.



I look forward to working with you and your government in this new cycle for the UK.



See you soon in the European… — Charles Michel (@CharlesMichel) July 5, 2024

Министър-председателят на Естония Кая Калас, следващият ръководител на външната политика на ЕС, повтори поздравленията и подчерта „ангажимента на Обединеното кралство към нашата обща сигурност”.

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави Стармър за убедителната победа на лейбъристите и каза, че „двете страни ще продължат да бъдат надеждни съюзници в трудни и тежки моменти”.

Congratulations to @Keir_Starmer and @UKLabour on their convincing election victory.



Ukraine and the United Kingdom have been and will continue to be reliable allies through thick and thin. We will continue to defend and advance our common values of life, freedom, and a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2024

Френският президент Еманюел Макрон поздрави встъпващия в длъжност министър-председател и посочи, че страната му ще се стреми да си сътрудничи с Великобритания в ключови области, включително сигурността, технологиите и климата.

Congratulations Sir @Keir_Starmer on your victory. Pleased with our first discussion.



We will continue the work begun with the UK for our bilateral cooperation, for peace and security in Europe, for the climate and for AI. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2024

Германският канцлер Олаф Шолц поздрави Стармър, когото „познава лично", и добави, той ще бъде „много добър и много успешен министър-председател".

Congratulations @Keir_Starmer! As friends in Europe, our countries are closely linked in politics, business and civil society. I look forward to deepening our cooperation in NATO, the G7 and between our governments. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 5, 2024

Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони поздрави Стармър „за успеха му на изборите" и благодари на своя „приятел” Сунак за „тези години на интензивно сътрудничество".

Социалистическият министър-председател на Испания Педро Санчес поздрави Стармър и приветства „историческата победа" на лейбъристите. „Испания и Обединеното кралство са приятели, партньори и съюзници", написа той в Х.

Enhorabuena, @Keir_Starmer, nuevo primer ministro de Reino Unido.



Felicidades por la histórica victoria del laborismo, @UKLabour, en las elecciones.



España y Reino Unido son países amigos, socios y aliados. Continuaremos trabajando juntos para hacer frente a los retos globales… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 5, 2024

Ирландският министър-председател Саймън Харис предаде поздравленията си за „всеобхватната победа", като написа в X: „Очаквам с нетърпение да работя с вас, като близки съседи и приятели".

Congratulations @Keir_Starmer on a comprehensive victory in the UK election. I look forward to working with you as close neighbours and friends. The relationship between Ireland and the UK is deep and consequential. I look forward to it going from strength to strength — Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) July 5, 2024

Президентът на Израел Исаак Херцог изпрати „най-топлите си поздравления" на Стармър, като заяви, че очаква с нетърпение да работи заедно с него и новото му правителство, „за да върнем нашите заложници у дома, да изградим по-добро бъдеще за региона и да задълбочим близкото приятелство между Израел и Обединеното кралство".

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе поздрави своя приятел за гръмката му победа и допълни, че очаква с нетърпение да работи конструктивно с бъдещото правителство.

Министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис каза, че Атина е „готова да работи заедно за по-нататъшното задълбочаване на близкото приятелство и сътрудничество между нашите страни".

Норвежкият министър-председател Йонас Гахр Стор написа в X, че „очаква с нетърпение да продължим тясното сътрудничество между Обединеното кралство и Норвегия, включително по отношение на енергийния преход, общата ни сигурност и търговията".

Congratulations @Keir_Starmer and @UKLabour on an historic election win. I’m looking forward to continuing our close cooperation between UK and Norway 🇳🇴🇬🇧, including on the energy transition, our common security and trade. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) July 5, 2024

Министър-председателят на Швеция Улф Кристершон посочи в социалните мрежи, че „шведското и британското стратегическо партньорство е по-силно от всякога".

Премиерът на Финландия Петери Орпо изпрати сърдечни поздравления на Стармър, като добави, че „Обединеното кралство е сред най-важните партньори на Финландия в областта на сигурността и икономиката".

Индийският министър-председател Нарендра Моди похвали за забележителната победа на Стармър, като същевременно поздрави отиващия си колега за „възхитителното му ръководство на Обединеното кралство" и „активния принос за задълбочаване на връзките между Индия и Обединеното кралство".

Нигерийският президент Бола Тинубу поднесе своите сърдечни поздравления и отбеляза решителността и смелостта на Стармър, като лидер на Лейбъристката партия, и похвали неговите лидерски качества.

Президентът на Сърбия Александър Вучич в X изпрати своите най-добри пожелания на бъдещия министър-председател, който се подготвя да изпълни предстоящите предизвикателни и важни задачи, винаги в полза на гражданите на Обединеното кралство.

Congratulations to @Keir_Starmer on @UKLabour's election victory. My best wishes as you carry out the challenging and important tasks ahead, always for the benefit of your citizens. 🇷🇸 is dedicated to fortifying its relationship with 🇬🇧 and creating new avenues for collaboration. — Александар Вучић (@predsednikrs) July 5, 2024

Консервативният министър-председател на Хърватия Андрей Пленкович на X поздрави новия министър-председател за убедителната му победа.

Congratulations @Keir_Starmer on your convincing victory in the UK elections. I look forward to our joint work in further strengthening 🇭🇷🇬🇧 partnership. — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) July 5, 2024

Президентът на Косово Вьоса Османи пожела на Стармър късмет в тази важна роля.