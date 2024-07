Норвежкият професионален колоездач Андре Дреге е починал след падане по време на обиколката на Австрия, съобщи Международният колоездачен съюз. 25-годишният състезател е загубил контрол над велосипеда при спускане, предаде "Ройтерс".

„Загуба, усетена в цялата колоездачна общност“, написа американският екип EF Education–EasyPost. „Нашите мисли са с приятелите, семейството и съотборниците на Дреге. Почивай в мир, Андре.”

Белгийският отбор Intermarche-Wanty публикува: „Сърцето ни е с разбито да научим за смъртта на нашия колега колоездача Андре Дреге, който имаше прекрасна кариера пред себе си. Изпращаме нашите искрени съболезнования на семейството и екипа му.”

Дреге е роден на 4 май 1999 година в Норвегия. Той кара за отбора на Team Coop–Repsol.

Колоездачът се радваше на успешен сезон с няколко победи в биографията си. На 15 април Coop-Repsol отбеляза впечатляващата форма на Дреге като написа в социалните мрежи: „Какво начало на сезона! Андре Дреге взе своята 7-ма победа в UCI този сезон, а е едва месец април!"

WHAT A START to the season we are having! Yesterday André Drege took his 7th UCI-win this season, and we are only in April😱#teamcooprepsol #coopnorge #repsolnorge



📸 @amandineglt_photos & @spicyphotos41 pic.twitter.com/MyILLm2KhW