На 94 години почина Фред Р. Круг - пионер в телевизионните документални поредици за дивата природа. Той е продуцент, режисьор и оператор, работил е върху телевизионни продавания, сред които Animal World, Mutual of Omaha's Wild Kingdom и The Magical World of Disney.

Круг е починал на 4 юли в дома си в Солвенг, Калифорния, съобщи дъщеря му Вивиан Круг-Котън.

Fred R. Krug, Pioneer Of Nature And Travel TV Shows, Dies At 94 https://t.co/82zqWApwmc pic.twitter.com/BuksznCvMo — Ty Carver (@TyCarver) July 9, 2024

Фридрих Рой Круг е роден на 30 август 1929 г. в Берн, Швейцария. Той купува първата си филмова камера на 10-годишна възраст и започва да прави късометражни филми за Базел, където живее. След което става фотограф и автор в местния вестник, и отразява събитията от развлекателната и художествена сцена в Европа.

Adiós a Fred R. Krug, documentalista (director, director de fotografía, productor...) amante de animales (salvajes) y paisajes naturales, casi siempre para la Disney (DISNEYLANDIA). En ficción produjo CRUZANDO LA GRAN BARRERA y LA MONTAÑA DE LA FAMILIA ROBINSON.

Descanse en paz. pic.twitter.com/Jl6fSbfKFv — Fausto Fernández (@faustianovich) July 9, 2024

По-късно Круг се мести в САЩ и успява да си намери работа в Холивуд.

Най-голямата му страст са животните, особенно големите котки.