Най-малко седем души са загинали в Тексас, където ураганът "Берил" продължава да се движи през американския щат, а милиони жители остават без електрозахранване, предаде ДПА.

Според компанията, която отговаря за елетропреносната мрежа в някои части от щата, възстановяването на електрозахранването вероятно ще отнеме няколко дни. Засегнати са около между 2 и 3 милиона домакинства и предприятия, заяви председателят на УС на енергийната компания. Заместник-губернаторът на Тексас Дан Патрик, заяви че компанията изпраща хиляди допълнителни работници, които да работят по възстановяването на електрозахранването, предаде "Асошиейтед прес".

Сред загиналите е и полицай, който е бил в автомобила си на път за работа в Хюстън, съобщи кметът Джон Уитмайър. В съседния щат Луизиана един човек също е загинал в резултат на бурята, съобщи местната шерифска служба, отбелязва ДПА.

