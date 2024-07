Пълен с пътници самолет претърпя опасен инцидент на летище в САЩ. При засилване за излитане поне една от задните гуми на самолета се пука. Той се наклоня надясно, спира на пистата и колесникът му се пали.

JUST IN: American Airlines flight 590 out of Tampa, Florida narrowly avoids disaster after multiple tires blow out during takeoff.



As the plane was picking up speed and seconds away from liftoff, the tires blew out.



The pilot slammed on the brakes as the plane barreled towards… pic.twitter.com/P5kZ3N6pUO