Бенджи Грегъри - акторът, познат с ролята си на Брайън в сериала "Алф", е починал на 46-годишна възраст. Той е бил намерен мъртъв в колата си на паркинг в Пеория, Аризона, на 13 юни.

Причината за смъртта му не е потвърдена, но се предполага, че може да е изпаднал в безсъзнание и да е починал от жега. Грегъри е страдал от биполярно разстройство, борил се е с депресия и безсъние.

RIP to actor Benji Gregory, who starred as Brian Tanner on the sitcom ALF. Gregory was just 46. pic.twitter.com/rWSoevrY1S