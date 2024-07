Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси Филипините днес сутринта, показват данни на националния център за земетресения.

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 630 км и е станал край бреговете на Минданао, вторият по големина остров във Филипините, съобщиха от центъра.

Силно земетресение удари Филипините

There have been reports of an earthquake tremor felt at around 10 am in the capital today, according to individuals who spoke to the Bulletin. The tremor is reported to have affected other Southeast Asian countries, including the Philippines and parts of Malaysia. According to… pic.twitter.com/cvlnQethAp