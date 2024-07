От началото на месец юли японските железници JR пуснаха в експлоатация хуманоиден робот, който може да пренася материали, тежки до 40 кг. Освен това той ще може да боядисва материали и реже израснали клони около железопътните линии. Това ще позволи на робота да отмени работниците в трудните задължения, осигурявайки им безопасност, както и да спести време в ремонтните дейности, предава японската национална телевизия NHK.

Хуманоидният робот е прикрепен към строително превозно средство, което се движи по релсите и може да работи на височина до 12 м, с помощта на двете си огромни ръце. На рамената му могат да се закачат различни инструменти – моторни триони, четки и др.

Работниците ще управляват робота от вътрешността на превозното средство, а самата дейност ще наблюдават чрез камера, поставена в очите му. Щом служителите завъртят главата си наляво или надясно, роботът също ще завърта главата си в съответната посока.

„Работниците ще могат да управляват робота, сякаш извършат работата собственоръчно”, казва Казуаки Хасегава, президент на японската железопътна линия JR. Въвеждането на роботите ще намали с 30% необходимата работна сила в сектора.

