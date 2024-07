Жена, която е била отнесена от морето, докато плувала на японски плаж, е спасена 37 часа по-късно, след като се е носила в плувен пояс на повече от 80 км в Тихия океан.

Японската брегова охрана започва издирването на жената, след като в понеделник вечерта получава обаждане от нейна приятелка, че е изчезнала, докато е плувала в Шимода, на около 200 км югозападно от Токио. Единственото, което се знае за нея е, че е китайска гражданка на около 20 години.

