"Баща никога няма да спре да се бори, за да спаси Америка. Той ще продължи да води политическата си борба и да защитава интересите на Съединените щати дори след покушението", заяви Доналд Тръмп-младши в социалната мрежа X.

Простреляха Доналд Тръмп на митинг, изведоха го с кръв по ухото (ВИДЕО+СНИМКИ)

Той придружи изявлението си със снимка на баща си, прострелян в ухото по време на митинг на поддръжници в Пенсилвания.

На предизборен митинг в Пенсилвания, Тръмп. На видеата се вижда как охраната го извежда под ръка, а ухото му е окървавено. По-късно Тръмп заяви, че е бил ранен и е загубил много кръв, но вече се чувства добре и дори ще участва в утрешната конвенция на републиканците в Милоуки. На нея се очаква официално да бъде обявена кандидатурата му.

Someone attempted to assassinate my father tonight and this is what @CNN is focused on.



These people are vile. https://t.co/ZNKe9cuNQz