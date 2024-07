Пожарникарят Кори Комператоре е мъжът, който беше убит при опита за покушение срещу Доналд Тръмп, каза в неделя губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро.

"Той загина, опитвайки се да защити семейството си", посочи Шапиро, а Щатската полиция потвърди самоличността на жертвата.

„Кори беше запален поддръжник на Тръмп и се вълнуваше, че може да присъства на митинга. Говорих със съпругата и двете му дъщери. Помолиха ме да споделя с всички вас, че Кори е загинал като герой. Той се е хвърлил върху близките си, за да ги защити", заяви Шапиро.

Pray for the daughters of Corey Comperatore. It is so, so hard to lose your dad at this age. pic.twitter.com/UFB8qKiCpG

Той е наредил знамената да бъдат свалени наполовина в памет на Комператоре. Президентът Джо Байдън пък изрази съболезнованията си на семейството на убития пожарникар.

My deepest condolences to the family and loved ones of Corey Comperatore, a former fire chief who was tragically killed at yesterday's Trump rally in Pennsylvania. This morning, his daughter Allyson shared a deeply moving tribute to her father on Facebook, describing how he died… pic.twitter.com/o1Lu0DXQ7U