Чарлз Трети присъди кралска титла на рядка порода златни кози, предаде "Асошиейтед прес".

Породата, известна с връзката си с остров Гърнси, ще носи специалното звание „Кралска златна коза от Гърнси“. Титлата беше връчена по време на посещението на краля на острова в Ламанша и ще се прилага навсякъде по света.

🐐 Golden Guernsey Goats!



At Les Cotils, Their Majesties have granted a Royal Title to the rare Golden Guernsey Goat breed, which was rescued by Miriam Milbourne from oblivion after she discovered some in the scrub herds of the island in 1924. pic.twitter.com/PFyUml8o9Q