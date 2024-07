В знак на солидарност поддръжници на Доналд Тръмп се появиха с превързани уши на конгреса на републиканската партия в Милуоки. В първия ден на конгреса Тръмп беше официално избран за кандидат на партията за президентския вот наесен.

A combination image shows Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump with a bandaged ear after he was injured in an assassination attempt, and supporters and attendees wearing bandages over their ears in tribute to Trump. pic.twitter.com/LChjWUsiDo

It's the latest trend at the RNC: Donald Trump's supporters are wearing fake bandages on their right ear after he survived the assassination attempt.



"Everybody in the world is going to be wearing these pretty soon," one man wearing a bandage tells @edokeefe on the convention… pic.twitter.com/QAPDU6ZTzl