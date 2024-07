Почина 78-годишната китайската актриса, смятана за една от първите екшън актриси Ченг Пей-Пей и известна като "Кралицата на мечовете". Тя е известна от филмите "Тигър и дракон", "Мулан" и други.

„С натежало сърце съобщаваме, че нашата майка, Ченг Пей-Пей, почина тихо в дома си, заобиколена от близките си на 17 юли“, се казва в изявление на семейството на актрисата, публикувано във Facebook. В официалната информация се казва, че тя е починала от невродегенеративен, атипичен паркинсонов синдром.

В съобщението на семейството се казва още, че актрисата е решила да не обявава по-рано състоянието си, за да може да прекара времето си с децата и внуците спокойно, и да се справи с лошата новина.

Изявлението добавя: „Нашата майка искаше да бъде запомнена с това каква беше: легендарната кралица на бойните изкуства.“

From Golden Sparrow to Jade Fox, the legendary Cheng Pei-pei defined what a swordswoman can be on the big screen. R.I.P. pic.twitter.com/I5IdotVWIR