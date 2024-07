Голям горски пожар бушува в Измир, Турция в четвъртък. Турското министерство на земеделието и горите публикува видео на хеликоптер, летящ над разрастващите се пламъци в общините Газиемир и Бука в област Измир.

Климатолог: Такива пожари вече може да очакваме всяка година

Пожарът е избухнал в местност близо до летище Измир, което е било принудено да затвори и да пренасочи полетите към близките градове. Входящи полети на повечето авиокомпании са били отклонени към летището в Бодрум.

Турция използва 7 самолета и 16 хеликоптера за борба с огъня, заедно с 35 противопожарни камиона, съобщиха от кабинета на местния губернатор.

Massive forest fire spread widely due to the influence of the wind in Gaziemir of Izmir, Turkey 🇹🇷 (18.07.2024)



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji4D9S pic.twitter.com/lQNG678D9m