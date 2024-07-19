Полетите са пренасочени към други места

Голям горски пожар бушува в Измир, Турция в четвъртък. Турското министерство на земеделието и горите публикува видео на хеликоптер, летящ над разрастващите се пламъци в общините Газиемир и Бука в област Измир.

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Пожарът е избухнал в местност близо до летище Измир, което е било принудено да затвори и да пренасочи полетите към близките градове. Входящи полети на повечето авиокомпании са били отклонени към летището в Бодрум.

Турция използва 7 самолета и 16 хеликоптера за борба с огъня, заедно с 35 противопожарни камиона, съобщиха от кабинета на местния губернатор.

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Източник: "Ройтерс"