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Снимки: gettyimages/Видео: "Ройтерс"
Полетите са пренасочени към други места
Голям горски пожар бушува в Измир, Турция в четвъртък. Турското министерство на земеделието и горите публикува видео на хеликоптер, летящ над разрастващите се пламъци в общините Газиемир и Бука в област Измир.
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Пожарът е избухнал в местност близо до летище Измир, което е било принудено да затвори и да пренасочи полетите към близките градове. Входящи полети на повечето авиокомпании са били отклонени към летището в Бодрум.
Турция използва 7 самолета и 16 хеликоптера за борба с огъня, заедно с 35 противопожарни камиона, съобщиха от кабинета на местния губернатор.
Massive forest fire spread widely due to the influence of the wind in Gaziemir of Izmir, Turkey 🇹🇷 (18.07.2024)— Disaster News (@Top_Disaster) July 19, 2024
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