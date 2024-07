Две амурски тигърчета излязоха за първи път пред публика в Зоопарка на Кьолн, Германия, предаде „Асошиейтед прес”. Зоологическата градина е една от няколкото в света, които се опитват да помогнат за запазването на редките големи котки.

В един и същи ден: 8 тигърчета от застрашени видове се родиха в руски зоопарк (ВИДЕО)

Женската на име Точка и мъжкият на име Тимур са родени в средата на април и вече тежат по около 13 килограма. Те изследват заграждението заедно с майка си, 13-годишната тигрица Катинка.

Френски зоопарк показа за пръв път две суматрански тигърчета (ВИДЕО)

Амурските тигри, известни още като сибирски тигри, се срещат в Далечния изток на Русия и Североизточен Китай и се смятат за застрашен вид.

Cologne Zoo in Germany showed off two Amur tigers born in mid-April to the public on Thursday. pic.twitter.com/gXcPs2u7oI