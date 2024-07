Пожарен автомобил транспортира покрития с американски флаг ковчег на бившия началник на пожарна служба Кори Комператоре до църквата в Пенсилвания, където ще бъде погребан, след като бе застрелян, когато въоръжен мъж се опита да убие бившия президент на САЩ Доналд Тръмп миналия уикенд, предаде АП.

TRUE LEADER ⭐️

President Donald J. Trump 🇺🇸

RNC 2024

Honoring the slain retired Firefighter Corey Comperatore by bringing his helmet, jacket onstage, and requesting a moment of silence in memory of his life. pic.twitter.com/d672jVh8Hr