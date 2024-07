Една от най-бързите жени на Стария континент е млада българка! Радина Величкова спечели исторически златен медал в бягането на 100 метра на Европейското по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Банска Бистрица (Слвк), предаде Gong.bg.

16-годишната брюнетка от Пловдив финишира за 11,46 секунди, с което постави национален рекорд в тази възраст. Освен това титлата й е първа за страната ни при девойките под 18 от Европейско.

Bulgaria’s new sprinting star! 🌟



Only 16, Radina Velichkova 🇧🇬 is crowned European U18 100m champion in #BanskaBystrica2024! ⚡️ pic.twitter.com/NX4HXJX6mQ