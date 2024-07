ЕС и Германия размениха демокрация, върховенство на закона и европейска перспектива за Балканите срещу литий. В Сърбия няма независими институции или медии с национален обхват, няма място за критично гражданско общество. Това написа проф. Флориан Бийбър, директор на Центъра за история и политика на Югоизточна Европа в университета в Грац, в социалната мрежа "Х".

Today, the EU and Germany exchanged democracy, rule of law & EU perspective for the Balkans for lithium. There are no independent institutions or media with national reach, no space for critical civil society in Serbia. 1/3