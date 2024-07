Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега Джо Байдън за предприетите „смели стъпки“ в подкрепа на Украйна и похвали „трудното, но твърдо решение“ на Байдън да прекрати участието си в президентската надпревара.

„Винаги ще бъдем благодарни за лидерството на президента Байдън. Той подкрепи страната ни по време на най-драматичния момент в историята. Помогна ни да попречим на Путин да окупира страната ни и продължи да ни подкрепя по време на тази ужасна война“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

Ukraine is grateful to President Biden for his unwavering support for Ukraine's fight for freedom, which, along with strong bipartisan support in the United States, has been and continues to be critical.



Many strong decisions have been made in recent years and they will be…