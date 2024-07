Шестима са вече убитите в дом за възрастни хора в град Дарувар, Източна Хърватия, предаде хърватската национална телевизия. Петима души са застреляни на място, шестата жертва е починала в болницата от нараняванията си. Броят на ранените все още се уточнява.

Причината е, че въоръжен мъж е влязъл в дома и е открил огън. Той успял да избяга, но бързо е задържан от полицията. Хърватските медии информират, че стрелецът е убил майка си, която е била настанена в дома, други обитатели, както и служители на дома.

BREAKING: Five killed in shooting at nursing home in eastern Croatia: state media https://t.co/C1kq92EJsM pic.twitter.com/Uy5LbyqDnW