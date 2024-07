Холивудски звезди, подкрепящи Джо Байдън, реагираха на решението му да се оттегли от надпреварата за президентския пост. Сред тях беше и откритият критик на Доналд Тръмп, който каза, че изпитва уважение и възхищение от решението на американския президент. „В акт на проницателна политика и безкористен патриотизъм, Джо Байдън се оттегля, за да разчисти пътя за друг демократ, който да стане президент. Защото няма нищо по-важно за страната ни от това да победим Доналд Тръмп на изборите. С уважение, възхищение и обич, благодаря Ви, г-н Президент!“, каза Де Ниро.

Звездата от „Междузвездни войни“ - Марк Хамил благодари на Байдън му написа в Х, че неговите постижения са "несравними с тези на нито един президент през нашия живот“. Той допълни, че Байдън е „възстановил честността, достойнството и почтеността на поста след четири години на лъжи, престъпления, скандали и хаос“.

За няколко часа: Кампанията на Камала Харис събра близо 50 млн. долара

"Сега наш дълг, като патриотични американци, е да изберем демократа, който ще почете и ще продължи Вашето наследство", написа още актьорът, изиграл Люк Скайуокър.

.@JoeBiden has a record of accomplishments unmatched by any president in our lifetime. He restored honesty, dignity & integrity to the office after 4 years of lies, crime, scandal & chaos. Thank you for your service, Mr. President. It's now our duty as patriotic Americans to… https://t.co/wTnYkClVIk